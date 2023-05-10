Путь на Артемовск (Бахмут), который пролегает через поселок Ивановское, ранее называемый Красным, стал для украинкой армии «дорогой смерти». Боевики ВСУ чуть ли не ежедневно выкладывают в Сеть видеозаписи с уничтоженной и пылающей боевой техникой на этой трассе, передает портал «Русская весна».

Дорога на протяжении последней пары месяцев жестко контролируется российскими артиллеристами. Беспилотники, кружащие в небе, моментально выявляют движение украинских колонн к Артемовску и передают координаты для нанесения удара. И он не заставляет себя ждать.

На очередной записи, опубликованной военными корреспондентами, видны горящие боевые машины, экипажи которых предприняли попытку прорваться в Бахмут, но попали под обстрел. Это стало вполне привычным явлением на «дороге смерти» ВСУ.