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По объектам ВСУ в Днепропетровске нанесен самый мощный комбинированный удар с начала специальной военной операции. Сообщается, что в городе прогремело не менее 16 взрывов, но некоторые источники утверждают, что их было около сорока.

Портал “Русская весна” сообщил, что для атаки были задействованы дроны-камикадзе “Герань-2” и ракеты Х-101 и Х-22. На местах некоторых ударов вспыхнули пожары, взрывы сопровождались ярким заревом.

Кроме того, под удар попали Запорожье и Харьков. Во всех этих городах Киев концентрирует крупные силы, ведя подготовку к масштабному контрнаступлению, поэтому ВС РФ предпринимают меры для его срыва. Для этой цели осуществляется разведка, позволяющая обнаружить местоположение пунктов размещения личного состава, складов, ангаров с техникой. Затем обнаруженные объекты поражаются ракетами и дронами.

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