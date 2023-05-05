Портал «Русская весна» опубликовал видеозапись с украинским боевиком, неадекватно отреагировавшим на приближение российских военнослужащих. При этом он принял за ВС РФ своих же сослуживцев, объясняют военные корреспонденты.

Боевик внезапно впал в ступор от ужаса, так как подумал, что бойцы ВС РФ подошли слишком близко к его позиции в районе Кременной. Когда до него дошло, что рядом только военные его подразделения, на глазах у перепугавшегося до смерти военнослужащего выступили слезы радости, он приободрился и быстро помчался, чтобы убежать как можно дальше от поля боя.

Напомним, что у Кременной продолжаются позиционные бои. Российские ВС медленно, но уверенно наступают, вынуждая противника постоянно отходить, оставляя свои позиции.