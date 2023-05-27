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В районе Полтавы на Украине 26 мая около 9 часов вечера произошло землетрясение магнитудой 4,0. Эксперты уверены, что подобного просто не может быть, так как город не находится в зоне сейсмической опасности.

Руководитель сейсмостанции “Симферополь” отметил, что любые подземные толчки в районе Полтавы маловероятны. Но землетрясение могли спровоцировать какие-либо происшествия.

Так, ранее после обрушения шахты в Кривом Роге также были зарегистрированы подземные толчки. Но вызваны они были аварией, а не сейсмическими возмущениями, пишет РИА Новости.

На Украине также заявили, что хотя землетрясение было очень слабым, на фоне общей сейсмической активности в данном регионе оно сильно выделяется.

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