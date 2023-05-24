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В очередной своей сводке из зоны боевых действий украинский Генштаб впервые за последние 9 месяцев ничего не сообщил о битве за Артемовск (Бахмут). Это вполне можно считать признанием потери города.

Портал «Русская весна» напомнил, что в течение 9 месяцев Генштаб ВСУ каждый день сообщал о боях в Артемовске. Однако сейчас он упоминает только о своих попытках контрнаступления на Бахмутском направлении, в окрестностях города.

Это означает, что Киев тихо признал потерю Артемовска и теперь старается о нем даже не вспоминает. Российские ВС больше не стреляют по позициям ВСУ и не штурмуют их, так как в Бахмуте больше нет этих самых позиций. Он окончательно перешел под контроль РФ и вряд ли это уже изменится.

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