Российские силы продолжают перемалывать ВСУ в Артёмовске (Бахмуте) и на территории, прилегающей к городу. Стало известно, что в боях за Артёмовск были уничтожены два украинских снайпера. Об этом сообщает издание “Русская Весна” (“РВ”). Оно же приводит фотографии и имена ликвидированных военнослужащих.

Один из них – 33-летний Руслан Демченко – был уничтожен под Артёмовском. В публикации “РВ” утверждается, что он служил в одном из штурмовых взводов. Демченко “проиграл снайперскую дуэль российскому бойцу”.

При каких обстоятельствах был ликвидирован другой снайпер ВСУ Николай Зайченко, не уточняется. Говорится лишь, что он был родом из города Львова.

Бои за Артёмовск продолжаются многие месяцы. В настоящая время большую часть города контролируют российские силы. ВСУ продолжают держать оборону на западных окраинах Артёмовска.