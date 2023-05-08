Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Боевики ВСУ снова выложили в Сеть видеозаписи с «дороги смерти», по которой предпринимаются попытки перебросить вооружение и технику в Бахмут (Артемовск). На кадрах можно увидеть, что уничтоженной техники украинской армии стало гораздо больше с прошлого раза.

Так, на трассе появились тягачи БТС-4 и МТ-ЛБ, бронетранспортеры и бронеавтомобили, танки Т-64, модернизированные Киевом и другие боевые машины.

Техника, отправляемая в распоряжение артемовского гарнизона не доезжает до пункта назначения. У поселка Красное дорогу контролируют российские ВС, которые наносят удары по украинским колоннам и превращают тягачи, танки, грузовики в груду металлолома.

Кроме того, на дороге можно увидеть автомобили, которые использовались боевиками, и натовскую технику, также попавшую под удары ВС РФ.

Вам может понравиться

RusVesna: От мощного удара ВКС России по позициям ВСУ в Авдеевке под боевиками содрогнулась земля

5 мая российские ВС нанесли сокрушительный удар по крупному скоплению войск противника у отвалов коксохимического завода в Авдеевке под Донецком. Телеграм-канал Народной милиции ДНР сообщил, что атака с воздуха позволила

В Киеве и Киевской области ночью прозвучала целая серия взрывов

В ночь на 8 мая жители Киева и Киевской области слышали целую серию мощных взрывов. Власти заявляют, что атака ВС РФ проводилась с применением 35 беспилотных аппаратов и все они

Генштаб ВСУ: Система ПВО Украины продемонстрировала 100-процентный результат и сбила 35 дронов “Герань”

Генштаб ВСУ заявил, что система ПВО Украины сбила все 35 беспилотных аппаратов «Герань-2» летевших на Киев. То есть, показала 100-процентный результат, пишет портал «Военное обозрение». Авторы отмечают, что у Генштаба