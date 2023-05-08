Боевики ВСУ снова выложили в Сеть видеозаписи с «дороги смерти», по которой предпринимаются попытки перебросить вооружение и технику в Бахмут (Артемовск). На кадрах можно увидеть, что уничтоженной техники украинской армии стало гораздо больше с прошлого раза.

Так, на трассе появились тягачи БТС-4 и МТ-ЛБ, бронетранспортеры и бронеавтомобили, танки Т-64, модернизированные Киевом и другие боевые машины.

Техника, отправляемая в распоряжение артемовского гарнизона не доезжает до пункта назначения. У поселка Красное дорогу контролируют российские ВС, которые наносят удары по украинским колоннам и превращают тягачи, танки, грузовики в груду металлолома.

Кроме того, на дороге можно увидеть автомобили, которые использовались боевиками, и натовскую технику, также попавшую под удары ВС РФ.