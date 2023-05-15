Минувшая ночь обернулась огненным адом для боевиков ВСУ, засевших в последнем укрепрайоне Артемовска (Бахмута). Чтобы выкурить их из многоэтажных зданий, бойцы ЧВК «Вагнер» задействовали зажигательные боеприпасы, сообщил портал «Русская весна».

Военные корреспонденты показали видео, на котором снаряды-зажигалки накрывают целый квартал в Бахмуте. Их запуск осуществлялся из реактивной системы залпового огня «Град». По мнению украинских военных, речь идет о зажигательных боеприпасах 9М22С.

Съемку удара по укрепрайону вели также боевики, прячущиеся в квартирах многоэтажек. Натиск «вагнеровцев» не дает им никакой возможности даже просто выйти из укрытия, не говоря уже о достойном сопротивлении или переходе в контратаку.