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Рано утром в субботу в Хмельницком начался настоящий апокалипсис, вызванный, по словам украинских властей, ударом по одному из предприятий города. Практически сразу началась детонация хранившегося в производственных цехах вооружения, что привело к разрушению находящихся рядом зданий, передает портал “Русская весна”.

Кроме того, Киеву пришлось переносить пассажирские поезда и изменять их маршруты движения, так как через Хмельницкий они никак не могли попасть ни в сторону Киева, ни на Западную Украину.

Представители киевского режима заявляют, что удар был нанесен «Шахидами» – именно так на Украине называют российские беспилотные аппараты «Герань-2», намекая на их возможное иранское происхождение. Также они заявляют, что взрыв был «гигантский», причем не столько из-за барражирующего боеприпаса, сколько именно из-за детонации, вызвавшей катастрофические последствия.

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