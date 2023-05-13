Расчет противотанкового ракетного комплекса украинской армии уничтожен дроном-камикадзе ВС РФ. Портал «Русская весна» сообщил, что для этой цели был использован FPV-беспилотник, который максимально точно поразил цель, не оставляя противнику шанса на спасение.

Эпизод произошел в ходе боевых действий на Угледарском направлении. Оператор беспилотника обнаружил укрытие ПТРК и нанес по нему точный удар. На записи, опубликованной военными корреспондентами, видно, как дрон приближается к цели, после чего раздается мощный взрыв.

Авторы публикации отметили, что FPV-дрон – это современный БПЛА нового типа. В настоящий момент телеграм-канал издания проводит сбор средств на приобретение таких беспилотников, которые будут переданы бойцам ВСУ.