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Боевики ВСУ в мессенджерах и социальных сетях жалуются на критическую ситуацию в Артемовске (Бахмуте). Они пишут родственникам, что российская артиллерия в разы увеличила интенсивность обстрелов, что вынуждает украинских военных искать укрытия, чтобы спасти свои жизни, передает портал “Русская весна”

Также боевики отмечают повышение активности ЧВК «Вагнер», которые штурмуют захваченные ВСУ районы и вытесняют противника все дальше к окраинам города. В настоящий момент удерживаемая Киевом территория по площади занимает не более 2 квадратных километров.

Украинские эксперты признают успешное продвижение ВС РФ в Артемовске и в населенных пунктах в непосредственной близости от города, а также констатируют, что город в ближайшее время придется сдать.

Напомним, что ВС РФ взорвали мост у Часова Яра, который оставался транспортной артерией, позволяющей Киеву снабжать артемовский гарнизон.

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