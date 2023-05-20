“Бахмут пал, не поминайте лихом, если что”, – заявил один из украинских боевиков на появившемся в Сети видео в ночь на 20 мая. Военный на фоне мощных артиллерийских ударов сообщает, что и другие его сослуживцы прощаются с родственниками, осознавая поражение в городе. Они полностью деморализованы и больше не в состоянии оказывать сопротивление, пишет портал “Русская весна”.

Штурмовые отряды ВС РФ выбивают боевиков противника из последних укрепрайонов. ВСУ пытаются цепляться на несколько зданий на общей площади не более 0,6 квадратного километра в юго-западной части Артемовска, но даже для них очевидно, что битва за город проиграна.

Практически такой же исход уготован и “контрнаступлению” ВСУ в окрестностях Бахмута. В районе Красного, Калиновки и Часова Яра российские войска нанесли сокрушительные удары по технике и личному составу противника, а также не дали вражеским подразделениям окружить Артемовск с флангов.