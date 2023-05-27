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Портал “Русская весна” опубликовал видеозапись уничтожения крупного скопления живой силы и техники ВСУ в Харьковской области. На кадрах зафиксировано 7 прилетов подряд по пункту размещения украинских боевиков.

Обнаружили противника разведывательные подразделения ВСУ, которые задействовали беспилотные аппараты. После этого в дело вступили артиллеристы, которые нанесли мощные удары по нацистам. Отмечается, что одно из уничтоженных подразделений занималось обстрелами Белгородской области на протяжении последних нескольких дней.

На кадрах также видно, как один из снарядов попадает прямо в склад с боеприпасами, что вызывает детонацию и усиливает эффект от взрыва.

Напомним, что боевики ВСУ сосредоточились на атаках по Белгородской области после разгромного поражения в Артемовске. Они не только обстреливают мирные населенные пункты в приграничных районах, но и направляют туда диверсионно-разведывательные группы.

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