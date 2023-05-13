В ночь на субботу, 13 мая российские ВС провели операцию по уничтожению объектов украинской армии и боевой техники сразу в нескольких регионах страны. Для этой цели задействовались беспилотные аппараты «Герань-2», а также крылатые ракеты.

Все началось с ударов по Краматорску и Славянску, где накапливаются крупные силы для контрнаступления на Артемовском направлении, а также имеются склады с ракетно-артиллерийским вооружением. Позже мощные взрывы слышали жители Киева, власти которого заявили о работе ПВО, Николаеве и Хмельницком, передает портал «Русская весна».

Воздушная тревога была объявлена на большей территории Украины. Однако в Хмельницком и после ее отбоя продолжали звучать взрывы, вызванные детонацией боеприпасов. Об ударах сообщали также жители Волынской и Львовской областей, в Одессе ночью работала система противовоздушной обороны.