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В ночь на субботу, 13 мая российские ВС провели операцию по уничтожению объектов украинской армии и боевой техники сразу в нескольких регионах страны. Для этой цели задействовались беспилотные аппараты «Герань-2», а также крылатые ракеты.

Все началось с ударов по Краматорску и Славянску, где накапливаются крупные силы для контрнаступления на Артемовском направлении, а также имеются склады с ракетно-артиллерийским вооружением. Позже мощные взрывы слышали жители Киева, власти которого заявили о работе ПВО, Николаеве и Хмельницком, передает портал «Русская весна».

Воздушная тревога была объявлена на большей территории Украины. Однако в Хмельницком и после ее отбоя продолжали звучать взрывы, вызванные детонацией боеприпасов. Об ударах сообщали также жители Волынской и Львовской областей, в Одессе ночью работала система противовоздушной обороны.

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