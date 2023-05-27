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Большая часть Марьинки в ДНР уже находится под контролем ВС РФ. Но ВСУ продолжают отчаянное сопротивление, не желая оставлять населенный пункт, пишет портал “Русская весна”.

Военные корреспонденты обращают внимание на сообщения украинских военных и представителей киевского режима о крайне сложной ситуации в Марьинке. ВС РФ ведут наступление на позиции ВСУ от Агроресурса и с территории завода по ремонту шин, украинские боевики несут серьезные потери.

Также российские ВС постоянно бьют по позициям ВСУ в населенных пунктах Победа и Георгиевка, уничтожая противника и не давая ему возможности перебросить в Марьинку дополнительные подразделения.

Напомним, российские ВС также ведут бои под Авдеевкой, где ВСУ периодически совершают вылазки, но в основном сидят в глухой обороне.

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