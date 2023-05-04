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Западные боевые машины пехоты плохо подходят для боевых действий в условиях распутицы. Об этом эксперты говорили задолго до поставок БМП натовского образца на Украину и сейчас все чаще появляются подтверждения этого.

Портал «Военное обозрение» опубликовал фотографии американской БМП М2 Bradley, правый борт которой провалился в грязевую ловушку и наглухо там застрял. Сзади нее остановилась еще одна боевая машина пехоты, которая либо тоже увязла, либо оказалась заблокированной впереди идущей бронетехникой.

Киев возлагает большие надежды на БМП и танки немецкого, американского, британского производства в гипотетическом контрнаступлении. Однако если боевые машины уже сейчас увязают в грязи, то перспективы украинской армии выглядят весьма плачевно. Ведь никто не может дать гарантии, что в ходе контратакующих действий внезапно не польет дождь и не сорвет Киеву все планы.

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