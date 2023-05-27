200-я отдельная мотострелковая бригада Северного флота отражает атаку к северу от Артемовска (Бахмута). ВСУ собрали крупные силы боевиков и иностранных наемников, чтобы прорвать фланги и снова установить контроль над городом, поэтому в его окрестностях идут тяжелые бои.

Портал “Русская весна” пишет, что хотя “артемовская мясорубка” завершилась, но битвы на флангах по-прежнему продолжаются. ВСУ никак не хотят смириться с потерей города и наносят удары с двух направлений. Однако на этот раз их попытка прорвать оборону ВС РФ завершилась провалом, российским ВС удалось отбить ее.

Военные корреспонденты сообщают, что противник бросает в новую “фланговую мясорубку” технику и личный состав, не жалея сил и средств. В окрестностях Артемовска идут артиллерийские дуэли, которые растягиваются на несколько десятков километров.