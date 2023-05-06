В украинских телеграм каналах распространяются фото и видеоматериалы с ударами ВС РФ по позициям ВСУ в Артемовске (до проведенной киевским режимом «декоммунизации» – Бахмут).

На кадрах видно, что город буквально накрывает лавина огня, боевики украинской армии в панике пишут то ли о фосфорных, то ли о магниевых боеприпасах, называемых также «зажигалками».

«У нас жесть», – цитирует высказывания боевиков портал “Русская весна”.

Они также рассказывают о мощном штурме ЧВК «Вагнер», который поддерживается Воздушно-десантными войсками, об интенсивных артиллерийских ударах, которые наносятся по намеченным целям и уничтожают украинские позиции на последних метрах занимаемой ВСУ территории.

Бахмут пылает, а российские войска имеют полное превосходство в наступлении, жалуются боевики, вынужденные отступать и искать укрытия от накрывающих их позиции артиллерийских снарядов.