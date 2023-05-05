На линии соприкосновения боевики ВСУ все чаще пытаются оказывать психологическое воздействие на ВС РФ, задействуя для этой цели полученную новую технику Североатлантического альянса. Портал «Русская весна» сообщил, что противник стремится «устрашить» российских военнослужащих подобными методами.

На передовой все чаще появляются колонны пехотных подразделений, якобы готовых к контрнаступлению, а также танки, БМП, самоходные артиллерийские установки НАТО.

Помимо этого, военкоры сообщают об активизации противника. Боевики ВСУ увеличили интенсивность артиллерийских обстрелов, все чаще совершают вылазки с целью обнаружения уязвимых мест. Также значительно больше стало беспилотных летательных аппаратов, причем это не только разведывательные дроны, но и ударные БПЛА.