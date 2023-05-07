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Украинские войска готовятся в ходе контрнаступления форсировать реки. Они проводят тренировки с советскими гусеничными транспортерами ПТС-2, которые могут применяться даже в морских условиях, передает портал «Русская весна».

Военные корреспонденты опубликовали видеозапись подготовки боевиков, а также рассказали, что ПТС-2 дают возможность перебрасывать через реку не только личный состав, но и тяжелую бронетехнику, артиллерийское вооружение, грузовые автомобили с боеприпасами, топливом и прочим.

Эти тренировки можно считать последними приготовлениями к контрнаступлению ВСУ, считают авторы публикации. Одновременно с работой военных инженеров осуществляется также переброска и концентрация крупных сил в районах предполагаемых контратакующих действий ВСУ.

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