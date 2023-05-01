Стратегические бомбардировщики ВКС РФ и беспилотные аппараты «Герань-2» наносят превентивные удары по Украине, планирующей контрнаступление. Портал «Русская весна» сообщил о 16 поднятых в небо боевых самолетах.

Стратегические ракетоносцы Ту-95МС уже нанесли мощные удары. По всей территории Украины третий час продолжается воздушная тревога, взрывы были слышны в Киеве, Днепропетровске и Харьковской области. При этом в столице Украины уже дважды сообщали о прилетах, хотя власти традиционно твердят о «безупречной работе ПВО».

Удары наносятся по складам, крупным скоплениями техники и личного состава, по местам размещения боевиков. Киев ведет подготовку к контрнаступлению, но ВС РФ срывают ее точными атаками, уничтожая вооружение, боеприпасы, горюче-смазочные материалы.

На данный момент целей достигли не все ракеты, поэтому в ближайшее время можно ожидать сообщений о новых взрывах.