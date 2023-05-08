Мост в Затоке Одесской области снова подвергся ракетному удару. Цель атаки – остановить переброску западной техники, поступающей на Украину через Румынию и Польшу, в зону специальной военной операции, пишет портал «Русская весна».

Стоит напомнить, что мост неоднократно подвергался атакам, но его постоянно восстанавливают, так как другого пути для переброски техники у Киева просто нет. Поэтому время от времени удары по сооружению повторяются. После ночной атаки многие жители Одесской области писали о зареве над морем.

Кроме того, атакован аэродром «Школьный» в Одессе, который используется для запуска беспилотных аппаратов по Крымскому полуострову. На днях на объект был доставлен крупный груз НАТО, который включал в себя и новые ударные дроны.

Вечером седьмого и в ночь на восьмое мая воздушная тревога была объявлена и в других регионах Украины. Известно об уничтожении нескольких складов с боеприпасами и поражении военных объектов в Киеве. Также эксперты предполагают, что ВС РФ проводили операцию по выявлению позиций украинской ПВО.