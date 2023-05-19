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Бойцы ЧВК «Вагнер» осуществляют зачистку многоэтажных домов в последнем квартале Артемовска, где украинские военные удерживают обороны лишь на части одной из улиц. Портал «Русская весна» показал видеозапись, на которой бой ведут иностранные наемники ВСУ.

В непосредственной близости от них не прекращается интенсивная и довольно громкая стрельба, слышны разрывы артиллерийских снарядов. Кварталы города горят, иностранцы носятся по улицам, крича друг другу: «На 11 часов!».

Перестрелки не прекращаются ни на секунду, отмечают военные корреспонденты.

Напомним, что Киев практически сдал город, сейчас его силы удерживают не более 1 процента территории. Одновременно с этим власти Украины заявляют об «успехах» в окрестностях Артемовска, где они предпринимают попытки прорвать фланги и создать проблемы «вагнеровцам».

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