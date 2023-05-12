В окрестностях Артемовска наблюдаются некоторые тактические успехи ВСУ, однако никаких «котлов» для «Вагнера» и близко нет, сообщают украинские эксперты. Портал «Русская весна» поясняет, что среди многочисленной пропаганды Киева, которая замусоривает Сеть, можно найти о объективные оценки ситуации под Бахмутом.

Так, еще 9 мая подразделения полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) перешли в контратаку чуть западнее канала «Северский Донец – Донбасс». Им удалось потеснить бойцов ЧВК «Вагнер», однако «музыканты» в короткое время вернули утраченные позиции.

10 и 11 мая боевики ВСУ продвинулись у Хромово и Ивановского, отбив часть трассы у «вагнеровцев». Но ЧВК практически сразу перебросили на данный участок резервы и практически отбили «дорогу жизни» обратно.

Юго-восточнее населенного пункта Богдановка «музыканты» ушли в оборону вместе с подразделениями ВС РФ, противника крушит мощными ударами авиация. В самом Артемовске бои продолжаются, причем «вагнеровцы» уже установили контроль над пятью новыми кварталами.