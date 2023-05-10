Самоходная артиллерийская установка 2С9 «Нона», принадлежащая ВСУ, попала под разящий удар российской авиации. В результате атаки гаубицы разнесло на части, разлетевшиеся в разные стороны, сообщил портал «Русская весна».

Боевики ВСУ хорошо замаскировали самоходку в лесополосе, однако это им не помогло. САУ была обнаружена с воздуха и практически сразу после этого ее атаковали российские ВКС.

Военные корреспонденты демонстрируют видеозапись, на которой зафиксированы последствия атаки. Отдельные части украинской пушки разбросаны по зеленому массиву, который не спрятал ее от удара.

Напомним, что ВС РФ уничтожают бронетехнику ВСУ артиллерийскими и авиаударами, а также активно задействуют дроны-камикадзе «Ланцет» ставшие настоящими охотниками за вооружением НАТО.