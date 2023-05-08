Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Удар противотанковой ракетой по окрестностям Нью-Йорка уничтожил пункт наблюдения и связи украинской армии. Портал «Русская весна» сообщил, что точная атака на позиции противника была проведена бойцами 132-й бригады.

На вышке, по которой и наносился удар, находились ретранслятор и купольная видеокамера наблюдения. Боевики ВСУ, располагавшиеся там же, внимательно следили за каждым шагом бойцов ВС РФ, перемещениями техники, и наводили на них артиллерийский огонь. Теперь они этого сделать не смогут.

Напомним, что Нью-Йорк – это поселок в Бахмутском районе на подконтрольной Киеву территории ДНР. Ранее он назывался Новгородским, но украинские «декоммунизаторы» переименовали его, отдав заодно дань уважения своим американским хозяевам.

Вам может понравиться

Около 17 танков Leopard 2 замечены в Одессе на пути в Приднестровье

Украинские медиаресурсы сообщили 5 мая о движении колонны западной техники в Одессе по направлению к Приднестровью. Портал «Свободная пресса» отмечает, что именно ПМР может стать одним из направлений контрнаступления ВСУ.

ВС Украины проинформировали об атаках войск российских ВС в районе Хромово под Артемовском

В ходе специальной военной операции ВС РФ штурмуют удерживаемый боевиками ВСУ участок фронта под населенным пунктом Хромово. Именно здесь проходит стратегически важная трасса О-0506, называемая украинскими военными «дорогой жизни». Но

Массовые казни жителей Артемовска нацистами в годы ВОВ – данные опубликованы ФСБ

Федеральной службой безопасности России на официальном сайте были опубликованы архивные документы, согласно которым немецкие фашисты в период ВОВ массово истребляли мирное население на территории Донбасса, в том числе в городах