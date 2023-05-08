Удар противотанковой ракетой по окрестностям Нью-Йорка уничтожил пункт наблюдения и связи украинской армии. Портал «Русская весна» сообщил, что точная атака на позиции противника была проведена бойцами 132-й бригады.

На вышке, по которой и наносился удар, находились ретранслятор и купольная видеокамера наблюдения. Боевики ВСУ, располагавшиеся там же, внимательно следили за каждым шагом бойцов ВС РФ, перемещениями техники, и наводили на них артиллерийский огонь. Теперь они этого сделать не смогут.

Напомним, что Нью-Йорк – это поселок в Бахмутском районе на подконтрольной Киеву территории ДНР. Ранее он назывался Новгородским, но украинские «декоммунизаторы» переименовали его, отдав заодно дань уважения своим американским хозяевам.