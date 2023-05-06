5 мая российские ВС нанесли сокрушительный удар по крупному скоплению войск противника у отвалов коксохимического завода в Авдеевке под Донецком. Телеграм-канал Народной милиции ДНР сообщил, что атака с воздуха позволила полностью ликвидировать одну из вражеских позиций.

Под ногами у боевиков, которые оборудовали опорный пункт на отвалах АКХЗ, содрогнулась земля, сообщили в НМ ДНР. Также на канале появилось видео, позволяющее оценить силу удара.

Напомним, ВКС РФ задействует для ударов по хорошо укрепленным позициями «умные» авиабомбы УПАБ-1500. Вес боевой части в них составляет чуть более тонны, поэтому у противника не остается ни единого шанса на спасение. Кроме того, бомбы могут самостоятельно лететь к цели на расстояние до 50 километров.