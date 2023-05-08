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Российский танк Т-80 вступил в бой с украинской боевой машиной, экипаж которой украсил ее нацистской свастикой, и вышел победителем из этой дуэли. Портал «Русская весна» опубликовал видеозапись, демонстрирующую уничтожение вражеской техники.

Танк ВСУ скрывался в лесополосе, но когда выбрался оттуда, попал в поле зрения российского беспилотника. Тут же появился Т-80 с экипажем 60-й бригады из Приморского края. Началась танковая дуэль, в которой победу одержали российские танкисты.

На записи зафиксирован лишь второй точный выстрел, в результате которого в украинской боевой машине произошла детонация боекомплекта. Бойцы под руководством командира с позывным «Алтай» осмотрели вражеский танк. Выяснилось, что механик-водитель все же пытался выбраться, но сперва попал под пулеметный огонь, а затем и под осколки разорвавшихся снарядов.

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