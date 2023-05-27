Российский штурмовик Су-25 даже после попадания ракеты в двигатель сумел дотянуть до аэродрома постоянного базирования. Соответствующее видео опубликовал портал “Русская весна”.

Сообщается, что данный эпизод произошел на Запорожском направлении. По штурмовику, выполняющему боевую задачу, попала зенитная ракета, что привело к возгоранию двигателя. Однако летчик решил долететь до аэродрома и сумел это сделать.

Военные корреспонденты отмечают, что Су-25 “Грач” в очередной раз подтвердил, что является весьма живучим самолетом, выдерживающим атаки противника. В украинских СМИ также подтвердили, что штурмовик сумел добраться до аэродрома, где пожар двигателя был потушен.

Не исключено, что совсем скоро отремонтированный самолет вновь совершит боевой вылет.