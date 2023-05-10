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Портал RusVesna публикует мнение журналистки Анастасии Кашеваровой о том, что в зоне боевых действий российским бойцам, героически выполняющим свой долг по защите Родины, катастрофически не хватает единства и общего командования всем фронтом.

По словам одного из бойцов ЧВК «Вагнер», каждый окоп ведет боевые действия отдельно от других подразделений. Ведь зачастую подразделения на передовой не знают, какие части прикрывают их с флангов, а связь между подразделениями остается большой проблемой.

Кашеварова отмечает, что противник умело пользуется проблемой слаженности действий российской армии на фронте. Журналистка приводит пример, когда подразделения «вагнеровцев» отошли с фланга 72-й бригады по причине прорыва в другом месте. В результате этого подразделения ВС Украины воспользовались моментом и ударили в слабом месте.

При этом у бойцов 72-й бригады на позициях находились артиллеристы без прикрытия штурмовых групп. В итоге украинским подразделениям удалось совершить прорыв на глубину в 3 километра, а бойцы 72-й бригады и ЧВК «Вагнер» понесли потери. Поэтому для победы над противником необходимо срочно решать проблему взаимодействия подразделений на месте, обеспечив их надежной связью, и единым военным командованием группировки сил в зоне СВО, резюмирует Кашеварова.

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