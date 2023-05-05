Портал «Русская весна» опубликовал снятое украинскими боевиками видео, которые продемонстрировали свою уничтоженную в Артемовске технику. На кадрах можно увидеть много искореженных точными ударами военных машин.

Во дворах домов, в которых ВСУ пытались оказывать сопротивление, располагаются бронеавтомобили, превращенные в груды металлолома. Также имеется и другая техника – инкассаторские машины, которые украинские военные пытались использовать в роли боевых машин, пикапы и джипы, грузовики.

Ранее боевики ВСУ показывали видео с так называемой «дороги жизни», на которой также много бронеавтомобилей турецкого производства, есть уничтоженные танки и грузовые автомобили, пытавшиеся прорваться в Артемовск с подкреплением, провизией и боеприпасами.