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Председатель Русского общества в Латвии (РОвЛ) Татьяна Фаворская в беседе с «Лентой.ру» поделилась планами по поводу празднования Дня Победы 9 мая, несмотря на запрет латвийских властей.

По ее словам, члены Русского общества уже успели обсудить различные варианты празднования Дня Победы. Один из членов общества предложил возложить цветы на место уничтоженного памятника освободителям, однако представители правоохранительных органов Латвии уже заявили, что данные действия будут расценены, как противозаконные.

Фаворская добавила, что латвийская полиция также запретила проводить любые мероприятия на территории кладбища, где захоронены ветераны ВОВ. Возложить цветы на могилы ветеранов разрешается, но задерживаться на территории кладбища нельзя, разъяснили в латвийской полиции.

Председатель Русского общества заявила, что члены организации уже провели уборку на территории оставшихся в Латвии мемориалов советским солдатам на местных кладбищах, куда и будут возлагаться цветы в День Победы.

Напомним, что 20 апреля парламент Латвии по ускоренной процедуре принял в двух чтениях закон о запрете проведения любых массовых мероприятий 9 мая, кроме приуроченных ко Дню Победы.

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