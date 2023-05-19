Российская армия пересмотрела свой подход к ведению боевых действий в зоне проведения специальной военной операции и адаптировала свою военную технику для отражения атаки со стороны украинских штурмовых групп на фронте. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на доклад Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI).

Как следует из доклада, Вооруженные силы Российской Федерации смогли наладить эффективную работу комплексов противовоздушной обороны, а также модернизировать свои основные танки Т-80 и Т-72, сделав их менее уязвимыми для западных противотанковых ракетных комплексов.

Командование ВС России также пересмотрело тактику ведения боевых действий в зоне проведения спецоперации и теперь российские подразделения представляют реальную угрозу для крупномасштабного контрнаступления украинских сил. Причем изменение тактики ведения боевых действий несет опасность не только для Киева, но также и для всего блока НАТО в целом, резюмирует эксперт.