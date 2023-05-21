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Военно-морской потенциал НАТО на Черном море ожидает заметное усиление: парламент Румынии одобрил покупку двух дизель-электрических подводных лодок типа Scorpene производства французской корпорации Naval Group. Об этом сообщают французский военный портал Opex360 и румынский сайт Defense Romania. Перевод основных положений иностранных публикаций представлен изданием discover24.ru.

В 2018 году власти Румынии заявили, что рассматривают возможность усиления своего военно-морского потенциала в Черноморском регионе за счет закупки современной подводной лодки. Однако дальше декларации о намерениях румынский проект тогда не пошел, в основном из-за бюджетных сложностей. Но его перезапустили в 2022 году, с перспективой значительного увеличения военных расходов, которые должны быть увеличены до 2,5% ВВП с 2023 года.

18 мая румынский парламент дал добро на запуск программы по закупке для ВМС страны не одной, а двух подводных лодок типа Scorpene. Программа рассчитана на на 8 лет и оценивается в 2 миллиарда евро. Помимо стоимости приобретения самих субмарин и торпедного вооружения к ним, эта сумма также включает материально-техническое обеспечение, ремонтно-испытательное и шифровальное оборудование, поддержку и обучение личного состава.

Обозреватель Opex360 напомнил, что Naval Group предлагает три версии своей подводной лодки: Scorpene Compact (предназначенную для прибрежных операций), Scorpene Basic и Scorpene 2000. Пока что неясно, какая именно модификация поступит на вооружение ВМС Румынии, но в любом варианте Scorpene «незаметна, проста в использовании и оснащена независимой от воздуха двигательной установкой [AIP] нового поколения, что обеспечивает 18 дней автономной работы в море», – подчеркивает производитель.

При длине от 60 до 82 метров и водоизмещении до 2000 тонн в подводном положении, французская «Скорпен» оснащена боевой системой «Субтикс», 6 торпедными аппаратами калибра 533 мм с 18 торпедами, и как вариант – способна нести также противокорабельные ракеты SM39 Exocet.

Две подводные лодки Scorpene для Румынии будут построены французской компанией Naval Group, которая в 2019 году стала победителем (совместно с объединением военно-морской верфи Констанцы) в тендере на постройку четырех многоцелевых ракетных корветов для румынских ВМС. Впрочем, из-за финансовых причин и глубоких разногласий между французскими и румынскими партнерами в реализации этого проекта на данный момент сложилась тупиковая ситуация.

Что касается приобретения подводных лодок Scorpene, DefenseRomania приводит оценки румынских военачальников:

«У нас есть подводная инфраструктура в Черном море, за которой нужно будет следить. Это можно сделать только с помощью подводных лодок. На глубине субмарину очень трудно обнаружить, и она может наблюдать за тем, что происходит вокруг экономических и стратегически важных объектов. Оснащение ракетами пикирующего пуска – особо значимая возможность, они весьма надежны. Scorpene могут эффективно работать в Черном море. Плюс у них есть системы продления погружения в условиях рециркуляции воздуха внутри подводной лодки, что позволяет находиться в погружении до 20 суток, что весьма неплохо», – сказал контр-адмирал Константин Чоробя, бывший зам. начальника штаба Военно-морских сил Румынии.

«Очевидно, что подводные лодки нам необходимы – как средства ведения глубоководных боевых действий, которые также обеспечивают чрезвычайно важную систему разведки. Черное море по своим характеристикам очень подходит возможностям субмарин, на что указывают все военно-морские специалисты. Нам давно следовало восстановить способность действовать в подводной среде. Во время Второй мировой войны у нас было три подводных лодки», – отметил бригадный генерал Мирча Миндреску.

«Вариант Scorpene является лучшим в контексте предложений военно-морского рынка. Учитывая построенные ранее варианты, среди них есть те, что очень хорошо подходят для условий Черного моря, но, кроме того, для Румынии может быть сконфигурирован и совершенной новый вариант в соответствии с требованиями румынских военно-морских сил», – указал бывший военно-морской командир Евгений Никулае, ныне один из директоров румынской оборонной компании INTERACTIVE Systems.

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