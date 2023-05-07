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В Минобороны Румынии заявили, что летчик российского истребителя Су-35, сопровождавший польский L410 Turbolet, создал ему серьезные помехи для управления полетом.

Истребитель ВКС РФ якобы «агрессивно маневрировал», из-за чего создал польскому самолету повышенную турбулентность. В результате экипаж мог потерять возможность управления воздушной машиной. В Испании и Румынии воздушные силы объявили по этому поводу тревогу, однако пилоты L410 Turbolet все же сумели совершить посадку без чрезвычайных происшествий.

В Минобороны Румынии заявили, что польский самолет проводил обычное патрулирование. Представители ведомства осудили действия ВКС РФ, а также сообщили о продолжении общения с польскими воздушными силами. Российская сторона пока не подтвердила информацию об инциденте, пишет агентство ТАСС.

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