В Минобороны Румынии заявили, что летчик российского истребителя Су-35, сопровождавший польский L410 Turbolet, создал ему серьезные помехи для управления полетом.

Истребитель ВКС РФ якобы «агрессивно маневрировал», из-за чего создал польскому самолету повышенную турбулентность. В результате экипаж мог потерять возможность управления воздушной машиной. В Испании и Румынии воздушные силы объявили по этому поводу тревогу, однако пилоты L410 Turbolet все же сумели совершить посадку без чрезвычайных происшествий.

В Минобороны Румынии заявили, что польский самолет проводил обычное патрулирование. Представители ведомства осудили действия ВКС РФ, а также сообщили о продолжении общения с польскими воздушными силами. Российская сторона пока не подтвердила информацию об инциденте, пишет агентство ТАСС.