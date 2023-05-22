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В Грайворонском районе Белгородской области силовые структуры зачищают диверсионно-разведывательную группу ВСУ, проникшую на территорию региона. Из населенного пункта Глотово, о “захвате” которого все еще пишут украинские СМИ, боевики бежали.

Издание RT сообщает, что в ходе краткосрочной схватки удалось уничтожить несколько единиц боевой техники, используемой диверсантами, прорвавшими границу в Белгородской области.

По словам главы региона Вячеслава Гладкова, меры по ликвидацию диверсионно-разведывательной группы предпринимают пограничные войска, а также спецподразделения ФСБ и ВС РФ.

Ранее сообщалось, что для ДРГ была устроена ловушка. Ее пропустили вглубь области, чтобы потом уничтожить.

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