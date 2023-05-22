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Военный корреспондент RT Мурад Газдиев отправился в освобожденный Артемовск (украинское название Бахмут), чтобы подготовить репортаж с западных окраин города, где был расположен последний укрепрайон боевиков ВС Украины.

Министерство обороны Украины продолжает заявлять, что в Артемовске остаются подразделения украинской армии, которые оказывают сопротивление. Однако в действительности в развалинах полуразрушенных зданий осталась лишь горстка чудом уцелевших боевиков ВС Украины.

По словам военкора, технически в городе еще остаются украинские боевики, в частности те, которые не смогли самостоятельно эвакуироваться в составе своих подразделений. Во время зачистки зданий российские бойцы все еще обнаруживают малые группы боевиков ВС Украины без раций, без БК и снабжения. Они вынуждены прятаться под ваннами в заброшенных квартирах.

Вышедшие из Артемовска подразделения украинской армии в настоящий момент ведут артиллерийский обстрел многоэтажных зданий, в которых уже закрепились российские бойцы.

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