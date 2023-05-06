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Боевики ВСУ опубликовали в Сети видеозаписи из Артемовска (Бахмута), на западных окраинах которого продолжаются ожесточенные бои. Они показали многоэтажные дома, в которых устраивали огневые точки и заявили, что все эти здания теперь разрушены.

Украинские военные используют жилые дома в качестве наблюдательных и опорных пунктов, что приводит к ударам по ним российской артиллерией. Также они берут в заложники мирных жителей, прячущихся в подвалах либо сами подрывают и поджигают здания, подвергая риску жизни гражданских.

Напомним, эксперты оценивают шансы ВСУ деблокировать Артемовск как нулевые. Город практически полностью находится под контролем ВС РФ и до его полного освобождения остаются считанные дни.

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