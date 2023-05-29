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По информации издания “Свободная Пресса”, командиры танковых подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации активно изучают опыт предыдущих сражений. Они обращают особое внимание на тактику, применяемую в прошлых конфликтах, включая широкое использование противотанковых управляемых ракет (ПТУР) и защиту танков силами пехоты, подобно событиям, происходившим в Израиле в 1973 году.

Они также анализируют опыт военных действий, особенно в Персидском заливе, где активно использовались разведывательные отряды для обнаружения украинских противотанковых управляемых ракет. Профессор Майкл Лосакко, военный эксперт из Института современной войны США, отмечает, что российские танки вызывают шок в Вооруженных Силах Украины, проникая в их укрепленные районы.

Важно отметить, что в 1973 году танки Т-62 играли ключевую роль в арабских армиях. Сегодня эти же танки широко используются на украинской территории.

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