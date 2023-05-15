Братислава поставляет Киеву вооружение и, по всей видимости, не намерена прекращать подобную практику. Российский посол в Словакии Игорь Братчиков рассказал “Известиям”, какую военную помощь оказывает эта страна Украине.

По словам Братчикова, Словакия уже безвозмездно передала ВСУ системы ПВО С-300 и “Куб”, вертолёты “Ми”, а также все 13 истребителей МиГ-29, которые находились на словацких авиабазах. Братчиков подчеркнул, что всю технику Словакия передала в нарушение соглашений, которые ранее были достигнуты с Россией. В частности, они предполагают, что российская военная техника не может передаваться третьим странам без согласия Москвы.

Также Словакия поставляет Украине гаубицы, боеприпасы разного калибра и так далее. В Братиславе также обсуждается возможность построить на территории страны совместного с Киевом завод по производству боеприпасов.

Со слов Братчикова, на территории Словакии проходит обучение украинских военных, а также обслуживается и ремонтируется военная техника, которая поступает Киеву от стран НАТО.

В Кремле неоднократно заявляли, что передача вооружения западными странами на Украину не приближает переговорный процесс, а лишь отодвигает мирные переговоры на более длительный срок. Кроме того, в Москве подчёркивали, что переданная Украине техника является законной целью для российских войск в зоне проведения СВО.