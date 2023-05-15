ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Братислава поставляет Киеву вооружение и, по всей видимости, не намерена прекращать подобную практику. Российский посол в Словакии Игорь Братчиков  рассказал “Известиям”, какую военную помощь оказывает эта страна Украине.

По словам Братчикова, Словакия уже безвозмездно передала ВСУ системы ПВО С-300 и “Куб”, вертолёты “Ми”, а также все 13 истребителей МиГ-29, которые находились на словацких авиабазах. Братчиков подчеркнул, что всю технику Словакия передала в нарушение соглашений, которые ранее были достигнуты с Россией. В частности, они предполагают, что российская военная техника не может передаваться третьим странам без согласия Москвы.

Также Словакия поставляет Украине гаубицы, боеприпасы разного калибра и так далее. В Братиславе также обсуждается возможность построить на территории страны совместного с Киевом завод по производству боеприпасов.

Со слов Братчикова, на территории Словакии проходит обучение украинских военных, а также обслуживается и ремонтируется военная техника, которая поступает Киеву от стран НАТО.

В Кремле неоднократно заявляли, что передача вооружения западными странами на Украину не приближает переговорный процесс, а лишь отодвигает мирные переговоры на более длительный срок. Кроме того, в Москве подчёркивали, что переданная Украине техника является законной целью для российских войск в зоне проведения СВО.

Вам может понравиться

Украинский ЦИПСО провел мощную спецоперацию по поводу контрнаступления ВС Украины в информационном поле России

Обещанное масштабное контрнаступление вооруженных сил Украины началось, правда больше в виртуальной среде, чем на поле боя. Украинский центр информационно-психологических операций посеял панику в рядах наиболее экзальтированной аудитории российского сегмента социальных

Киев получил от Лондона вооружение, способное “достать до Москвы”

Великобритания передала Киеву первые ракеты большой дальности Storm Shadow. Они способны поражать цели с дистанции в 250 километров и уже были задействованы ВСУ для ударов по Луганску, передает РИА Новости.

Freitag: От Зеленского не стоит ожидать мира даже в случае успешного контрнаступления

Президент Украины Владимир Зеленский не заинтересован в установлении мира в стране. Даже если контрнаступление, о котором Киев беспрерывно говорит уже полгода, будет успешным, рассчитывать на прекращение огня и остановку конфликта