Российским дроном-камикадзе «Ланцет» в зоне проведения специальной военной операции был уничтожен зенитно-ракетный комплекс Avenger, переданный ВСУ из США. Соответствующую информацию сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Восток».

По словам офицера, в районе населенного пункта Водяное был уничтожен ЗРК Avenger российским барражирующим боеприпасом «Ланцет». Американский зенитно-ракетный комплекс размещался на базе автомобиля «Хаммер» (Humvee). Артиллерийским огнем была поражена станция контрбатарейной борьбы производства США в районе населенного пункта Катериновка. Также дроном-камикадзе был поражен бронеавтомобиль противника в районе Золотой Нивы.

Напомним, что командующий объединенными силами Украины Сергей Наев еще в апреле заявил, что на боевое дежурство ВСУ поступили зенитно-ракетные комплексы Avenger, переданные на Украину Пентагоном для защиты от российских беспилотных летательных аппаратов.