По украинским аэродромам уже сейчас стоит наносить упреждающие удары. Кроме этого российским войскам необходимо более решительно уничтожать места базирования западной военной техники, которую страны НАТО передают Киеву. Таким образом, будет продемонстрировано, что Россия настроена решительно против поставок Украине вооружения. Такую точку зрения высказал в беседе с “МК” генерал-лейтенант в запасе, экс-командующий 16-й воздушной армией Валерий Ретунский.

Он также прокомментировал изданию возможность поставок американских истребителей F-16 Киеву. По мнению Ретунского, сами США не желают в это ввязываться, пытаясь переложить всю ответственность на Европу – ранее западная пресса, ссылаясь на представителей Пентагона, сообщала, что в Вашингтоне принципиально не против, если их европейские союзники будут поставлять F-16 киевским властям.

Ретунский рассказал, что даже в случае передачи истребителей, вряд ли они будут использоваться эффективно: мастерство управления такими самолётами достигается только после налёта не менее 800 часов, чего у украинских пилотов нет. Эксперт также обратил внимание, что вооружение F-16 может быть потенциально опасно для российских военных, однако с этим вызовом они успешно справятся, считает генерал-лейтенант запаса.