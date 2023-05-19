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Для успешного контрнаступления необходимо создать мощную группировку, состоящую из двух эшелонов. Первый эшелон с бронетехникой должен будет прорвать оборону противника, а второй эшелон закрепиться на новых территориях для развития успеха. Однако ВС Украины не располагают такой мощной группировкой сил. Об этом в беседе с «АиФ» рассказал генерал-лейтенант ВС России в отставке Евгений Бужинский.

По мнению российского генерала, командование ВС Украины будет заниматься поиском слабых мест линии обороны российских сил при помощи малых мобильных групп. Однако подобная тактика не принесет успеха украинским войскам, отмечает Бужинский.

Российская авиация имеет безоговорочное преимущество в небе над зоной проведения специальной военной операции. Поэтому наступательные действия без поддержки с воздуха заранее обречены на провал. Бужинский также отметил, что на земле наступающая сторона должна сосредоточить численный перевес личного состава, ствольной артиллерии и бронетехники в соотношении минимум 3 к 1. Однако такого преимущества у ВС Украины нет и на земле, поэтому любое контрнаступление украинской армии обречено на провал, резюмировал эксперт.

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