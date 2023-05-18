Находясь в зоне специальной военной операции, российские военнослужащие рядом со зданием, где был пункт их временной дислокации, обнаружили бездомную кошку. Бойцы стали регулярно подкармливать животное, и вскоре кошка перебралась к ним.

Как рассказал участник спецоперации, боец инженерных войск Яков, кошка была их «радаром». Он отметил, что животное прожило вместе с военными 4 месяца. Если вечером позвать кошку, и она придет, то ночь будет безопасной. А в случае, если она не откликалась, следовало ожидать неладное. «Кошки же не придут туда, где опасно, они же чувствуют. Значит, раз кошка в комнате, все нормально, можно спать», – подчеркнул Яков.

Через четыре месяца кошка родила котят. По словам бойца, когда кошка была беременная, они думали, что просто перекормили животное. Но теперь военнослужащий в поиске хозяев для маленьких пушистиков. После того, как о котятах узнали в школе, расположенной неподалеку, одного котенка-девочку уже удалось определить в семью учениц. Молодая кошечка получила кличку Муся.