Военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации предотвратили попытку украинских националистов высадиться на левом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщает новостной портал РИА Новости.

Диверсанты киевского режима планировали высадиться с семи катеров на севере от города Алешки.

В прошлом месяце Владимир Сальдо, временно исполняющий обязанности главы Херсонской области, также рассказывал о наличии небольших подразделений Вооруженных сил Украины на правом берегу Днепра, но форсировать реку и занять позиции на левом берегу у них нет возможности.

Ранее российское Министерство обороны также сообщило об отражении силами РФ попытки высадки диверсантов украинских Вооруженных сил на левом берегу Днепра.