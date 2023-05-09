ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации предотвратили попытку украинских националистов высадиться на левом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщает новостной портал РИА Новости.

Диверсанты киевского режима планировали высадиться с семи катеров на севере от города Алешки.

В прошлом месяце Владимир Сальдо, временно исполняющий обязанности главы Херсонской области, также рассказывал о наличии небольших подразделений Вооруженных сил Украины на правом берегу Днепра, но форсировать реку и занять позиции на левом берегу у них нет возможности.

Ранее российское Министерство обороны также сообщило об отражении силами РФ попытки высадки диверсантов украинских Вооруженных сил на левом берегу Днепра.

Вам может понравиться

Российские артиллеристы уничтожили 120-мм миномет и гаубицу «Мста-Б» ВС Украины за прошедшие сутки на Херсонском направлении

На Херсонском направлении продолжаются артиллерийские дуэли между левым и правым берегом. Артиллеристы вооруженных сил Российской Федерации за прошедшие сутки точным огнем поразили украинскую буксируемую гаубицу «Мста-Б» и 120-миллиметровый минометный расчет.

Российские планирующие бомбы сорвали планы ВСУ по контрнаступлению

Обозреватели британского издания The Daily Telegraph написали материал, в котором говорится, что российские планирующие бомбы являются причиной пересмотра киевским режимом своих планов по контрнаступлению. В издании сообщается, что по данным

Опубликованы кадры разрушительных ударов «умными бомбами» по объектам ВСУ в Бериславе

В Сети опубликованы кадры уничтожения зданий в Бериславе, расположенных в промышленной зоне, где хранилось вооружение и располагался личный состав Вооруженных сил Украины. Видео поделился портал «Военное дело». В результате ударов,