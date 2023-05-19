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В районе населенного пункта Белогоровка российские силы ведут активные боевые действия. Такую информацию сообщают военные корреспонденты Телеграм-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны». ВС России активно используют артиллерию против украинских националистов.

Артиллеристы 88-й бригады Южного военного округа ведут сосредоточенный прицельный огонь по местам укрепления подразделений ВСУ. Российские бойцы применяют по позициям противника зажигательные снаряды и осколочно-фугасные боеприпасы.

Напомним, что недавно российским артиллеристам удалось сорвать попытку ВСУ осуществить ротацию подразделений в зоне боевых действий. По сообщению Сергея Зыбинского, руководителя пресс-центра российской группировки войск «Запад», противник был поражен в районе населенных пунктов Двуречное, Табаевка и Синьковка.

Армейской авиацией ВКС России и штурмовыми группами были уничтожены подразделения ВСУ на Купянском направлении. По информации Министерства обороны, российскими самолетами было нанесено в общей сложности 10 ударов по скоплению живой силы и техники противника.

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