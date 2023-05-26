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Войска российской пехоты получили новое оружие, предназначенное для штурма укрепленных позиций Вооруженных сил Украины. В качестве выбранного варианта был реактивный огнемет «Бородач», который обеспечивает быстрое разрушение оборонительных укреплений противника. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Боевые действия в настоящее время в основном происходят либо в городской черте, либо около укрепленных позиций. Украинские солдаты успели превратить свои оборонительные линии в неприступные крепости, но теперь эта проблема будет решена.

Ранее в роли «карманной артиллерии» Вооруженных Сил Российской Федерации выступали реактивные огнеметы РПО-А «Шмель». Однако теперь они будут заменены моделью «Бородач», которая фактически представляет собой гранатомет с термобарическим эффектом.

Согласно изданию, перед взрывом данного оружия происходит распыление горючего аэрозоля, что значительно усиливает его эффективность. Взрыв полностью истребляет кислород и вызывает мощную ударную волну, способную проникнуть даже в железобетонные укрепления.

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