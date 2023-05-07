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Российская артиллерия точными ударами уничтожила иностранных наемников, воевавших на стороне ВСУ. В Сети появилась соответствующая ведеозапись, на которой можно рассмотреть расстрелянный автомобиль. На этом транспорте, по словам оператора видео, передвигались иностранные наемники.

Видео было снято украинским военнослужащим, который отметил, что гражданин Австралии в результате обстрела погиб на месте. А вот американский наемник получил серьезные ранения. Также можно услышать нецензурные высказывания в сторону артиллерии ВС России, так как артиллерийский огонь ведется настолько плотно и интенсивно, что у ВСУ и иностранных наемников практически не остается шансов на выживание.

ВС России продолжают проведение специальной военной операции на территории Украины с целью ее денацификации и демилитаризации. Боевые действия проходят уже более одного года. Еще одна из главных целей спецоперации – защитить мирное население Донбасса от преступных действий киевского режима.

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