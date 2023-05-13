ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Как сообщает издание «Царьград», украинские боевики попытались осуществить наступательные действия под Майорском, однако получили отпор. Наступление противника сорвали бойцы Горловской бригады первого армейского корпуса Донецкой Народной Республики.

Согласно информации Телеграм-канала WarGonzo, российским бойцам удалось отбиться трех бронегрупп ВСУ, каждая из которых состояла из 2 танков и 3 БМП. Одна группа атаковала российские опорники напрямую, а  две других попытались зайти с флангов с целью выхода на максимально возможную глубину. Однако «горловцы» смогли успешно отбить атаку украинских боевиков.

По итогу оставшиеся в живых ВСУшники спасались бегством, бросив на поле боя тела убитых товарищей. Российские бойцы доказали, что в этом месте противнику пройти не удастся. Авторы поста отмечают, что опыт «горловцев» необходимо учитывать российским военнослужащим на других участках, так как противник еще неоднократно попытается прорвать российскую линию обороны.

Вам может понравиться

Ракеты Hydra-70 включены в новый пакет вооружений США для Украины

США отправят неуправляемые авиаракеты Hydra-70 в рамках предстоящего очередного транша военной помощи Украине. Об этом сообщает Newsweek. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru. Новый пакет поддержки Киева американскими вооружениями

Кандидат на место Эрдогана Кылычдароглу пообещал развернуть Турцию на Запад

Кемаль Кылычдароглу, кандидат в президенты Турции, который является основным соперником Реджепа Тайипа Эрдогана, заявил, что он стремится изменить внешнюю политику страны и ввести «настоящую демократию» в Турции. Он намерен полностью

Минобороны РФ показало кадры боевой работы «Градов» по позициям ВС Украины в зоне СВО

Российские артиллеристы ежедневно наносят удары по выявленным позициям украинской армии на линии боевого соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции. Кадры боевой работы расчета реактивной артиллерии ВДВ ВС России были