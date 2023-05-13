Как сообщает издание «Царьград», украинские боевики попытались осуществить наступательные действия под Майорском, однако получили отпор. Наступление противника сорвали бойцы Горловской бригады первого армейского корпуса Донецкой Народной Республики.

Согласно информации Телеграм-канала WarGonzo, российским бойцам удалось отбиться трех бронегрупп ВСУ, каждая из которых состояла из 2 танков и 3 БМП. Одна группа атаковала российские опорники напрямую, а две других попытались зайти с флангов с целью выхода на максимально возможную глубину. Однако «горловцы» смогли успешно отбить атаку украинских боевиков.

По итогу оставшиеся в живых ВСУшники спасались бегством, бросив на поле боя тела убитых товарищей. Российские бойцы доказали, что в этом месте противнику пройти не удастся. Авторы поста отмечают, что опыт «горловцев» необходимо учитывать российским военнослужащим на других участках, так как противник еще неоднократно попытается прорвать российскую линию обороны.