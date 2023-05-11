Несмотря на введение масштабных санкций в прошедшем 2022 году, российские туристы в этом году могут использовать свои банковские карты для оплаты отдыха в зарубежных странах.

В ряде стран, таких как Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения, Таджикистан, Вьетнам и Южная Корея, к оплате принимаются карты платежной системы «Мир».

Для оплаты в других странах рекомендуется обзавестись картой UnionPay, которая без проблем работает в 180 государствах мира. При этом не имеет значения, в каком банке была выпущена эта карта платежной системы Китая.

Кроме того, российским туристам рекомендуют иметь некоторую наличность при себе на всякий случай, которую можно снять в надежных местах с официальным логотипом банковских организаций.